Подведены итоги хакатона Anti-Corona

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подведены итоги хакатона Anti-Corona, деятельность которого направлена на создание набора доступных цифровых ресурсов с достоверной и актуальной информацией о ситуации вокруг Covid-19 в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Фонд Первого Президента РК – Елбасы.

Работу хакатона организовала Школа программирования «Аlem» при поддержке Фонда Первого Президента РК – Елбасы. Для участия в данном конкурсе были приглашены программисты со всей страны.

Перед 256 участниками конкурса, входящими в состав 121 команды, стояла задача за 48 часов сформулировать и реализовать идею. Опытные и только начинающие программисты представили свои веб-сервисы, мобильные приложения, чат-боты на базе мессенджеров, проекты по мониторингу информационного поля и так далее.

Работы участников оценивались руководителями министерств здравоохранения, представители ВОЗ, эксперты в сфере IT-технологий и другие.

По итогам интересных, креативных презентаций были определены две лучшие команды. Они разработали и предложили CRM-систему для учета приезжающих в страну лиц и Telegram-бот о коронавирусе.

Лучшие решения – победителей хакатона будут бесплатно переданы в пользование Министерству здравоохранения РК и другим вовлеченным институтам.

Необходимо отметить, что в ходе обсуждения проектов экспертами был создан IT-штаб, который координируется Школой «Аlem». Данный штаб объединит IT-сообщество в оперативном создании цифровых решений для борьбы с коронавирусом.

Таким образом, штаб будет помогать основному штабу, созданному при Президенте Казахстана.











