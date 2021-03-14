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    10:55, 14 Март 2021 | GMT +6

    Подведены итоги Х зимней гимназиады школьников Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершилась Х зимняя гимназиада школьников Казахстана. Спортивное мероприятие имеет значение не только для школьников, но и также и для общества, так как Глава государства поставил перед Правительством страны ответственную задачу по массовому развитию детского и юношеского спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Минобразования и науки в Telegram.

    В рамках гимназиады были организованы встречи с чемпионами и ветеранами спорта, которые являются примером для школьников. Так, памятными моментами для школьников стали напутственные слова от Серика Сапиева, Бахтияра Артаева, Ильи Ильина, победителей и призеров чемпионатов мира.

    Победители X зимней гимназиады школьников Казахстана в общекомандном зачете:

    Первое место - сборная команда Костанайской области;

    Второе место - сборная команда Северо-Казахстанской области;

    Третье место поделили между собой сборные команды городов Алматы и Нур-Султан.



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