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Подведены итоги финала детского Кубка Казахстана по шахматам

19 Декабря 2019 09:05
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Подведены итоги финала детского Кубка Казахстана по шахматам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В упорной борьбе первое место среди юношей занял Султан Аманжол, серебро досталось Алану Петухову, а бронзовая медаль – за Тимуром Кенбейловым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации шахмат.

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Среди девушек обладательницей первого места стала Амина Каирбекова, второе место заняла Лаура Абдильбаева, третье – Айша Ален.

В соревновании принимали участие 20 юных шахматистов из девяти регионов нашей страны: г. Нур-Султан, Алматы, Актобе, Уральск, Павлодар, Шымкент, Караганда, Кызылорда и Костанай.


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Ключевые слова: Спорт,
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