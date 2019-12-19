Подведены итоги финала детского Кубка Казахстана по шахматам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В упорной борьбе первое место среди юношей занял Султан Аманжол, серебро досталось Алану Петухову, а бронзовая медаль – за Тимуром Кенбейловым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации шахмат.

Среди девушек обладательницей первого места стала Амина Каирбекова, второе место заняла Лаура Абдильбаева, третье – Айша Ален.

В соревновании принимали участие 20 юных шахматистов из девяти регионов нашей страны: г. Нур-Султан, Алматы, Актобе, Уральск, Павлодар, Шымкент, Караганда, Кызылорда и Костанай.



