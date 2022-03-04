Подведены итоги детского конкурса «Қазақстан – менің алтын бесігім»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подведены итоги Республиканского фестиваля «Қазақстан – менің алтын бесігім» среди воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

Конкурс был приурочен ко Дню благодарности. В нем приняли участие 187 детей из всех регионов страны. Ребята продемонстрировали вокальные данные, навыки хореографии и театральное мастерство.

Юные артисты записывали свои выступления на камеру и отправляли для участия в конкурсе, поскольку он проходил в онлайн-формате. В итоге победителями по трем возрастным категориям стали воспитанники Толебийской детской деревни семейного типа (Туркестанская область), Центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Жамбылская область), а также детской деревни семейного типа «Атамекен» (Кызылординская область).

В конкурсе народного танца «Татулықтың тұтқасы – бірліктің бесігі» гран-при выиграл танцевальный коллектив Детского дома №4 города Шымкента.

Победителями театрального конкурса стали воспитанники Детского дома «Айналайын» города Талдыкоргана. Дети рассказали, что готовили драматическую постановку «Жусан иісі» около месяца.

«Мы не думали, что получим гран-при, для нас это стало приятным сюрпризом. Играть в драматической постановке непросто, но мы очень старались, вложили всю свою душу, умения и талант», – рассказал участник театрального коллектива.

Все победители фестиваля награждены дипломами І, ІІ, ІІІ степени, сертификатами и ценными призами. Каждый из них получил смартфон, видеокамеру, планшет, кольцевую лампу для съемок. Никто не остался без подарка, всем участникам вручены смарт-часы.

«В фестивале приняли участие много талантливых детей. Их выступления можно посмотреть на ресурсах YouTube. Этот проект дает возможность каждому участнику максимально реализовать свой потенциал, способствует формированию системы ценностей и развитию конкурентоспособности. Такие конкурсы помогают детям работать в команде не только со сверстниками, но и со взрослыми», – отметила директор Республиканского учебно-методического центра дополнительного образования МОН РК Раиса Шер.

Отметим, что республиканский фестиваль «Қазақстан – менің алтын бесігім» среди воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализуется при поддержке Комитета по охране прав детей МОН РК.







