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    14:41, 04 Март 2022 | GMT +6

    Подведены итоги детского конкурса «Қазақстан – менің алтын бесігім»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подведены итоги Республиканского фестиваля «Қазақстан – менің алтын бесігім» среди воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

    Конкурс был приурочен ко Дню благодарности. В нем приняли участие 187 детей из всех регионов страны. Ребята продемонстрировали вокальные данные, навыки хореографии и театральное мастерство.

    Юные артисты записывали свои выступления на камеру и отправляли для участия в конкурсе, поскольку он проходил в онлайн-формате. В итоге победителями по трем возрастным категориям стали воспитанники Толебийской детской деревни семейного типа (Туркестанская область), Центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Жамбылская область), а также детской деревни семейного типа «Атамекен» (Кызылординская область).

    В конкурсе народного танца «Татулықтың тұтқасы – бірліктің бесігі» гран-при выиграл танцевальный коллектив Детского дома №4 города Шымкента.

    Победителями театрального конкурса стали воспитанники Детского дома «Айналайын» города Талдыкоргана. Дети рассказали, что готовили драматическую постановку «Жусан иісі» около месяца.

    «Мы не думали, что получим гран-при, для нас это стало приятным сюрпризом. Играть в драматической постановке непросто, но мы очень старались, вложили всю свою душу, умения и талант», – рассказал участник театрального коллектива.

    Все победители фестиваля награждены дипломами І, ІІ, ІІІ степени, сертификатами и ценными призами. Каждый из них получил смартфон, видеокамеру, планшет, кольцевую лампу для съемок. Никто не остался без подарка, всем участникам вручены смарт-часы.

    «В фестивале приняли участие много талантливых детей. Их выступления можно посмотреть на ресурсах YouTube. Этот проект дает возможность каждому участнику максимально реализовать свой потенциал, способствует формированию системы ценностей и развитию конкурентоспособности. Такие конкурсы помогают детям работать в команде не только со сверстниками, но и со взрослыми», – отметила директор Республиканского учебно-методического центра дополнительного образования МОН РК Раиса Шер.

    Отметим, что республиканский фестиваль «Қазақстан – менің алтын бесігім» среди воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализуется при поддержке Комитета по охране прав детей МОН РК.




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