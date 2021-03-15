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    07:27, 15 Март 2021 | GMT +6

    Подведены итоги четвертого соревновательного дня чемпионата РК по тяжелой атлетике

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершился четвертый соревновательный день чемпионата Республики Казахстан по тяжелой атлетике в дистанционном (онлайн) формате. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тяжелой атлетики.

    Мужчины до 81 килограмма:

    I место: Баударбеков Ренат - 333 (145+188)

    II место: Сейтказы Еламан – 330 (144+186)

    III место: Уваров Александр – 326 (144+182)

    Женщины до 76 килограмм:

    I место: Быкова Екатерина – 220 (93+127)

    II место: Нурлыбекова Арай – 219 (97+122)

    III место: Чалкарова Анжела – 205 (92+113)

    Женщины до 81 килограмма:

    I место: Кузганбаева Карина – 230 (103+127)

    II место: Пастухова Ольга – 223 (95+128)

    III место: Есжанова Айым – 215 (94+121)

    Прямая трансляция Чемпионата проходит на официальном YouTubeканале Федерации WFRK.


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