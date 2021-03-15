07:27, 15 Март 2021 | GMT +6
Подведены итоги четвертого соревновательного дня чемпионата РК по тяжелой атлетике
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершился четвертый соревновательный день чемпионата Республики Казахстан по тяжелой атлетике в дистанционном (онлайн) формате. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тяжелой атлетики.
Мужчины до 81 килограмма:
I место: Баударбеков Ренат - 333 (145+188)
II место: Сейтказы Еламан – 330 (144+186)
III место: Уваров Александр – 326 (144+182)
Женщины до 76 килограмм:
I место: Быкова Екатерина – 220 (93+127)
II место: Нурлыбекова Арай – 219 (97+122)
III место: Чалкарова Анжела – 205 (92+113)
Женщины до 81 килограмма:
I место: Кузганбаева Карина – 230 (103+127)
II место: Пастухова Ольга – 223 (95+128)
III место: Есжанова Айым – 215 (94+121)
Прямая трансляция Чемпионата проходит на официальном YouTubeканале Федерации WFRK.