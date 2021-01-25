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    16:34, 25 Январь 2021 | GMT +6

    Подведены итоги чемпионата Казахстана по боксу среди молодежи

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы завершился чемпионат Республики Казахстан по боксу среди молодежи 2003-2004 годов рождения на призы Амалбека Тшанова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    По итогам республиканского первенства в медальном зачёте лидирует Жамбылская область с 2 золотыми, 2 серебряными и 4 бронзовыми медалями.

    На втором месте команда Алматы - 2 золота, 1 серебро, 3 бронзы; на третьем - Восточно-Казахстанская область с 2 золотыми, 1 серебряной и 2 бронзовыми медалями.

    Победители и призёры чемпионата в Алматы должны войти в команду, которая в апреле отправится на молодёжное первенство мира в Польшу.

    С результатами финальных поединков можно ознакомится на сайте федерации бокса Казахстана.


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