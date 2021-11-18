Подведены итоги ассессмент-центра отбора в Президентский молодежный кадровый резерв

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы сообщило о начале второго блока четвертого этапа в Президентский молодежный кадровый резерв - оценка компетенций. Об этом сообщил пресс-секретарь Агентства РК по делам государственной службы Ерхан Таткен, передает МИА «Казинформ».

«Первый блок - ассессмент-центр проведен с 25 октября по 15 ноября, к которому были допущены 235 кандидатов. На настоящий момент подведены итоги ассессмент-центра, по результатам которого во второй блок – интервью по компетенциям прошли 132 кандидата. Интервью по компетенциям - это вид структурированного интервью, когда в ответ на вопрос кандидату необходимо приводить в пример ситуации из своего опыта. В таком интервью важно говорить только о себе и рассказывать о собственном опыте, описывать реальные примеры из своего прошлого, избегать общих рассуждений и гипотетических ответов. Интервью по компетенциям будет проведено в онлайн-формате с привлечением профессиональных HR-менеджеров c 20 по 28 ноября т.г.», - рассказал Ерхан Таткен.

По его словам, особенностями данного этапа отбора являются, во-первых, выявление уровня профессиональной компетенции кандидата.

«о-вторых, интервью оценивает также реальный опыт кандидата и позволяет наиболее точно предсказать, как кандидат будет действовать в реальных условиях. Следует обратить внимание, что команда профессиональных независимых интервьюеров будет оценивать не только уровень развития компетенции кандидата, но и мотивацию и ценностные ориентиры кандидатов, будут отбираться кандидаты, у которых в приоритете такие ценности, как патриотизм и служение народу Казахстана. Результаты каждого кандидата будут обсуждаться также с участием привлеченных сертифицированных HR менеджеров. По результатам данного блока к следующему пятому этапу отбора – собеседованию в Экспертной комиссии пройдут не более 100 кандидатов, показавших наилучшие результаты. По итогам отбора 50 кандидатов будут включены в резерв.

Цель Президентского молодежного кадрового резерва - выявление молодых талантов, руководствующихся общественными и государственными интересами», - пояснил Ерхан Таткен.