Подведение к пику формы спортсменов к Олимпийским Играм зависит от тренеров – Асхат Оралов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Наиболее приоритетные для казахстанских спортсменов соревнования назвал министр культуры и спорта РК Асхат Оралов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Учитывая, что 2023 год – предолимпийский, основной задачей спортсменов национальных сборных команд является завоевание лицензий к Играм в Париже-2024. Не менее важно успешное выступление на чемпионатах мира и Азиатских играх в Ханьжоу», - сказал Асхат Оралов на расширенном заседании коллегии Минкульта.

Также, по его словам, важна и подготовка к проведению V Всемирных игр кочевников в Казахстане в 2024 году.

«Успешная подготовка, подведение к пику формы спортсменов к Олимпийским Играм, будет во многом зависеть от скоординированной работы тренеров, членов комплексных научных групп, спортивных федераций и других структур», - заключил министр и призвал коллег к сплоченной работе.

Азамат Сыздыкбаев