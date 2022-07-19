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Подвариант «кентавр» омикрон-штамма выявили в России
19 Июля 2022 20:55

Подвариант «кентавр» омикрон-штамма выявили в России

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Подвариант омикрон-штамма коронавируса BA.2.75, известный как «кентавр», был выявлен в России, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Забор материала датирован июлем. Материал отобран в городе Москва», - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора. В ведомстве также указали, что болезнь у пациентов протекает в легкой форме, госпитализированных среди них нет.

В ведомстве отметили, что рост числа выявляемых в России случаев заражения коронавирусом связан с распространением новых вариантов омикрон-штамма, при этом вызванное подвариантами BA.4/BA.5 заболевание чаще всего протекает в легкой форме в виде острого респираторного заболевания.

Ранее «кентавр» омикрон-штамма коронавируса был обнаружен, в частности, в Дании, Канаде, Новой Зеландии, США. Как сообщил ТАСС врач-инфекционист Евгений Тимаков, вариант BA.2.75 заразнее предыдущего подвида BA.2 минимум на 16%, но при этом не представляет особой опасности.

По итогам 28-й недели года в РФ зарегистрировали 29 536 случаев заболевания ковидом. Показатель заболеваемости - 20,13 на 100 тыс. населения, это на 30,2% выше, чем на прошлой неделе, и на 25,9% больше, чем в среднем за последние четыре недели.


Фото: tass.ru



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