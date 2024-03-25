Подвалы кокшетауской школы затопили талые воды

Не успел в Кокшетау начаться паводок, как талыми водами затопило школу № 22 микрорайона Бирлик, передает корреспондент агентства Kazinform.

Видео с подтопленными подвалами учебного заведения появилось на страничке одного из местных пабликов.

Как сообщила руководитель отдела образования города Кокшетау Айгуль Нугертаева, в 22.10 талые воды уже ушли из повального помещения школы. На это время работало порядка 10 машин. Все электроприборы были отключены в миницентре от сети.

— Теперь будет круглосуточное дежурство. Мы здесь всю ночь были на территории школы. Сейчас акимат прикладывает все усилия, чтобы приостановить подход талых вод к школе. Сейчас в подвалах школы воды нет. Осуществляется подвоз камазами песка, будут выгружать за территорией школы, чтобы остановить воду, — поделилась с корреспондентом Kazinform Айгуль Нугертаева.

По словам собеседницы, за ночь было откачано около 40 машин талых вод, а также вывезено около 10 машин снега.

— Сейчас я собираю информацию по всем школам и детсадам Кокшетау, вроде везде ситуация стабильная. По сути, все организации образования подготовлены к паводкам. Это очистка снега на территории, подготовка мешкотары. Но когда такое сильное подтопление идет, то сами мы справиться не можем, только местные исполнительные органы помогают в подобных ситуациях, — поделилась начальник.

В ДЧС региона сообщили, что силами ТОО «Кокше-Тазалык» была произведена откачка талой воды из подвального помещения общеобразовательной школы № 22 Кокшетау, на месте также оказывали содействие силы ДЧС.