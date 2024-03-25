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    10:00, 25 Март 2024 | GMT +6

    Подвалы кокшетауской школы затопили талые воды

    потоп
    Фото: кадр из видео/ instagram.com/sinegor.kz

    Не успел в Кокшетау начаться паводок, как талыми водами затопило школу № 22 микрорайона Бирлик, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Видео с подтопленными подвалами учебного заведения появилось на страничке одного из местных пабликов.

    Как сообщила руководитель отдела образования города Кокшетау Айгуль Нугертаева, в 22.10 талые воды уже ушли из повального помещения школы. На это время работало порядка 10 машин. Все электроприборы были отключены в миницентре от сети.

    — Теперь будет круглосуточное дежурство. Мы здесь всю ночь были на территории школы. Сейчас акимат прикладывает все усилия, чтобы приостановить подход талых вод к школе. Сейчас в подвалах школы воды нет. Осуществляется подвоз камазами песка, будут выгружать за территорией школы, чтобы остановить воду, — поделилась с корреспондентом Kazinform Айгуль Нугертаева.

    По словам собеседницы, за ночь было откачано около 40 машин талых вод, а также вывезено около 10 машин снега.

    — Сейчас я собираю информацию по всем школам и детсадам Кокшетау, вроде везде ситуация стабильная. По сути, все организации образования подготовлены к паводкам. Это очистка снега на территории, подготовка мешкотары. Но когда такое сильное подтопление идет, то сами мы справиться не можем, только местные исполнительные органы помогают в подобных ситуациях, — поделилась начальник.

    В ДЧС региона сообщили, что силами ТОО «Кокше-Тазалык» была произведена откачка талой воды из подвального помещения общеобразовательной школы № 22 Кокшетау, на месте также оказывали содействие силы ДЧС.

    — Причина подтопления — отсутствие герметичности отверстий для проходящих внутрь электрокоммуникаций. На данный момент поступление воды в подвальное помещение прекращено, — отметили спасатели.

    Теги:
    Соцсети Регионы Казахстана Регионы Кокшетау Паводки школа
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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