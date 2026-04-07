Подвалы и подземные паркинги станут укрытиями во время ЧС в Казахстане

В Казахстане с 1 января 2026 года действует новый стандарт для укрытий на случай чрезвычайных ситуаций. Речь идет о СТ РК 4016-2025, который устанавливает требования к приспособлению подвалов, паркингов и других заглубленных помещений для защиты населения. Он разработан КазСтандартом в рамках Национального плана стандартизации на 2025 год по заявке Министерства по чрезвычайным ситуациям.



В Комитете технического регулирования и метрологии МТИ РК отметили, что документ направлен на повышение уровня безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям.



— В мировой практике для защиты населения широко используются заглубленные помещения, включая подвалы, цокольные этажи, подземные переходы и метрополитен. В Казахстане такие пространства также могут приспосабливаться под защитные сооружения гражданской обороны, — сообщили в ведомстве.



Новый стандарт устраняет нормативный пробел и вводит единые требования к укрытиям. Он определяет порядок обследования зданий и их приспособления для защиты населения при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и военного характера.



В документе закреплены требования к конструкциям и планировке помещений, а также к системам жизнеобеспечения. В их числе вентиляция, водоснабжение, электроснабжение, санитарные условия и связь. Также установлен порядок оценки технического состояния зданий, включая проверку несущих конструкций и инженерных систем.



Отдельно предусмотрены меры по усилению конструкций и переоборудованию помещений при необходимости. В стандарте приведены примеры типовых решений и таблица оценки пригодности укрытий.



Проект согласован с Министерством по чрезвычайным ситуациям, Министерством обороны, Министерством экологии и природных ресурсов, Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики, региональным департаментом по чрезвычайным ситуациям и департаментом по мобилизационной подготовке и гражданской защите, техническими комитетами в области промышленной безопасности и строительства, НПП «Атамекен», Агентством по атомной энергии, Национальным ядерным центром, Институтом атомной энергии и другими организациями.



Замечания и предложения, полученные в ходе согласования, касались учета географических, климатических и сейсмических особенностей при разработке технических решений, разработки алгоритмов защиты от беспилотных летательных аппаратов, включения приложений с примерами схем переоборудования и таблицей оценки пригодности помещений, усиления стен и проемов укрытий, а также внедрения системы автоматизированного доступа к укрытиям для населения. Все предложения были учтены.



Принятие стандарта позволит сформировать единый подход к использованию заглубленных помещений и повысить уровень защиты населения в условиях чрезвычайных ситуаций, отметили в Минторговли.

Ранее сообщалось, что более 100 участков изымут в Алматы для строительства парковки.