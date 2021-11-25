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    15:15, 25 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Подушевое финансирование секций в Павлодарской области: 7000 детей занимаются 17 видами спорта

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Реализация подушевого финансирования спортивных секций в Павлодарской области превзошла ожидания. Сейчас занятиями спортом через программу размещения госзаказа охвачено почти 7 тысяч детей, что в 3,5 раза больше, чем ожидалось, передает МИА «Казинформ».

    «В этом году на массовый спорт было перераспределено более 682 млн тенге. По программе подушевого финансирования сейчас в области работают 315 групп, 157 секций по 17 видам спорта, где сегодня занимаются почти 7 тысяч детей. Это в 3,5 раза больше, чем изначально планировалось», - сообщил аким Павлодарской области Абылкаир Скаков на пресс-конференции в СЦК, посвященной развитию региона в рамках Послания Главы государства.

    В то же время в области для развития массового и детско-юношеского спорта повышают доступ жителей к спортивной инфраструктуре. За три года в регионе ввели по меньшей мере 12 крупных объектов и 20 полей и площадок.

    «Идет комплексное благоустройство школьных стадионов, которые будут доступны всем желающим заниматься спортом. Всего в регионе работает 3091 спортивное сооружение», - сказал Абылкаир Скаков.

    К 2025 году в Павлодарской области намерены увеличить охват жителей спортом до 50%. Сейчас этот показатель – более трети.


    Теги:
    Спорт Другие государственные органы Акимат Павлодарская область
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