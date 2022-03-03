Подушевое финансирование секций - хороший толчок в развитии детского спорта - меценат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Программа подушевого финансирования спортивных секций стала хорошим толчком в развитии детского спорта. Таким мнением поделился меценат Хамзин Қайырбек, который более 10 лет занимается развитием женского волейбола в СКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта.

Хамзин Қайырбек – глава крестьянского хозяйства «Анар», который занимается сельским хозяйством в селе Тимирязево Тимирязевского района Северо-Казахстанской области. Помимо своей основной деятельности с 2009 года он занимается развитием и поддержкой женского волейбола на территории СКО за счет собственных средств. В целях участия в районных, областных соревнованиях по волейболу им совместно с учителем физической культуры А.Есимовым принято решение сформировать команду, привлекая детей из других сельских округов.

Достижения крепкой команды из воспитанников Тимирязевского и Кызылжарского районов, которые регулярно становились победителями и призерами детских чемпионатов Республики Казахстан по волейболу, не остались незамечанными. В 2013 году на базе областной специализированной школы-интернат для одаренных детей в спорте открыто отделение женского волейбола.

В 2014 году в г.Петропавловск Қ. Хамзин открыл женский волейбольный клуб «Куаныш», который сегодня является полноправным участником Национальной волейбольной лиги Республики Казахстан.

Им на собственные средства приобретено в Петропавловске здание старого спортивного зала, в котором после строительно-ремонтных работ разместилась команда волейбольного клуба «Куаныш». В связи с постоянно растущим количеством занимающихся детей в 2020 году начата подготовка к реконструкции спортивного комплекса. За собственные денежные средства мецената выкуплен земельный участок, получено архитектурно-планировочное задание и разработана проектно-сметная документация. Общая стоимость проекта реконструкции составила 600 млн тенге. В ноябре 2021 года реконструкция спортивного комплекса была завершена и объект сдан в эксплуатацию.

В результате, на сегодняшний день волейбольный клуб «Куаныш» имеет собственную спортивную базу с двумя спортивными залами, тренажерным залом и медицинским блоком для спортивной реабилитации и восстановления. Общая полезная площадь комплекса составляет 2 560 кв.м.

В целом, в Северо-Казахстанской области функционирует 16 физкультурно-оздоровительных комплексов, из которых 6 – частные. Необходимо подчеркнуть, что все комплексы являются универсальными, в то время как «Куаныш» - единственный специализированный.

Спортсменов клуба тренируют специалисты широко известные в мире волейбола. Например, в текущем году тренером клуба является Дарко Добресков (Darko Dobreskov). Ранее он являлся главным тренером клубов в Сербии, Тунисе, Турции, Финляндии, сборных команд Македонии и Туниса. Опыт приглашения иностранного специалиста важен тем, что Дарко Добресков не только тренирует спортсменок, но и активно делится своим опытом и обучает отечественных тренеров. Это также влияет на дальнейшее развитие сферы.

В текущем году в структуре волейбольного клуба «Куаныш» открыта спортивно-оздоровительная группа для девочек с 6 лет и старше с дальнейшим отбором перспективных детей в спортивный интернат области. В настоящее время в данных группах на постоянной основе занимаются более 105 детей.

«Хотел бы особо отметить, что хорошим толчком в развитии и привлечении детей в спорт явилась программа Президента подушевого финансирования спортивных секций. Сегодня в рамках государственного спортивного заказа поступает финансирование от управления физической культуры и спорта акимата Северо-Казахстанской области и ежегодно наше финансирование увеличивается», - подчеркнул меценат в ходе своего выступления.

Қ. Хамзин выразил уверенность во взаимном диалоге и совместном сотрудничесте государства и частных спортивных клубов во благо отечественного спорта.