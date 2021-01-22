Подучетному заменили условный срок на арест в Караганде за оскорбительное аудиосообщение

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Подучетный службы пробации Октябрьского района города Караганды отправился отбывать оставшийся условный срок в колонию за оскорбительное аудиосообщение по мессенджеру, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На учете службы пробации Октябрьского района города Караганды состоял осужденный за мошенничество, которому по приговору суда было назначено 2 года ограничения свободы. При постановке на учет в службу пробации с осужденным была проведена беседа, в ходе которого был разъяснен порядок отбывания наказания. Однако мужчина злостно уклонялся от отбывания наказания, неоднократно не являлся на профилактические беседы, игнорировал и отказывался выполнять требования приговора суда.

Более того, мужчина, находясь дома отправил на номер сотового телефона инспектора службы пробации голосовое сообщение посредством мессенджера Whatsapp, унижающее честь и достоинство, выражаясь в ее адрес нецензурной бранью.

«За совершенные нарушения порядка отбывания наказания постановлением Октябрьского района суда города Караганды, неотбытый срок 1 год 8 месяцев 22 дня ограничения свободы заменен на лишение свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. За совершенное осужденным деяния предусмотренного по ст. 378 ч.1 УК РК, является оскорблением представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей, Октябрьский районный суд города Караганды признал виновным и приговорил мужчину к наказанию в виде привлечения к общественным работам сроком на 40 (сорок) часов», - сообщили в пресс-службе ДУИС по Карагандинской области.

После освобождения из осужденный будет отрабатывать общественные работы по благоустройству нашего города в рамках программы «Отдать долг обществу».