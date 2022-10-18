Подучетного вернули в колонию в Акмолинской области за нарушения службы пробации

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области за уклонение от пробационного контроля подучетному службы пробации неотбытый срок наказания в виде ограничения свободы был заменен на лишение свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе ДУИС по Акмолинской области, представление службы пробации в отношении 30-летнего Нурмана было рассмотрено на открытом судебном заседании. Мужчина состоял на пробационном контроле за кражу скота.
«Нигде не работая, Нурман промышлял мелкими кражами, но каждый раз все сходило с рук: договаривался с сельчанами, а они шли ему навстречу. На этот раз, привыкший к безнаказанности парень, подвыпив с друзьями, украл лошадь у односельчанина. Продать не успел, хозяин пропажи пришел к Нурману. Решением Петропавловского городского суда вор был осужден к трем годам ограничения свободы. Попал под действие Закона «Об амнистии», и срок был сокращен на 1/3», - поделилась пресс-секретарь ведомства Ирина Горнова.
Но осужденный нарушал все законные требования: не приходил отмечаться, опаздывал на работу, а потом и вовсе перестал ходить. Вскоре служба пробации вышла с представлением заменить мужчине неотбытый срок наказания в виде ограничения свободы на лишение свободы сроком на один год и три месяца. Суд удовлетворил это представление.
На судебное заседание специально были приглашены осужденные, склонные к аналогичным нарушениям. В завершение судебного процесса Нурман обратился к ним с призывом не следовать его примеру и не нарушать закон.