Подучетного вернули в колонию в Акмолинской области за нарушения службы пробации

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области за уклонение от пробационного контроля подучетному службы пробации неотбытый срок наказания в виде ограничения свободы был заменен на лишение свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДУИС по Акмолинской области, представление службы пробации в отношении​ 30-летнего Нурмана было рассмотрено на открытом судебном заседании. Мужчина состоял на пробационном контроле за кражу скота.

«Нигде не работая, Нурман промышлял мелкими кражами, но каждый раз все сходило с рук: договаривался с сельчанами, а они шли ему навстречу. На этот раз, привыкший к безнаказанности парень,​ подвыпив с друзьями, украл лошадь у односельчанина. Продать не успел, хозяин пропажи пришел к Нурману.​ ​Решением Петропавловского городского суда вор был осужден​ к трем годам ограничения свободы. Попал под действие Закона «Об амнистии», и срок был сокращен на 1/3», - поделилась пресс-секретарь ведомства Ирина Горнова.

Но осужденный нарушал все законные требования: не приходил отмечаться, опаздывал​ на работу, а потом и вовсе перестал ходить.​ Вскоре служба пробации вышла с представлением заменить мужчине неотбытый срок наказания в виде ограничения свободы на лишение свободы сроком на один год и три месяца. Суд удовлетворил это представление.

На судебное заседание специально были приглашены осужденные, склонные к аналогичным нарушениям. В завершение судебного процесса Нурман обратился к ним с призывом не следовать его примеру и не нарушать закон.