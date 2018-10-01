Подтверждено: средства не поступают на счета транспортных карт в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Национальном центре по правам человека подвергли критике механизмы пополнения транспортных карт для проезда в городском общественном транспорте Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Уполномоченного по правам человека Аскара Шакирова.

«Отдельное внимание обращено на проблемы пополнения транспортных карт, связанных в том числе с недостаточным количеством терминалов. Так, из 30 функционирующих в столице терминалов, на левобережье расположено всего 7 терминалов, 5 из которых сконцентрированы в районе остановочного пункта «Дом министерств». При этом, в районах улиц Сауран, Акмешит, EXPO, им. Ч. Айтматова и других такие терминалы вовсе отсутствуют», - сообщил А. Шакиров.

Кроме того, по его словам, были выявлены случаи, связанные с их неисправной работой, в том числе непоступлением в ряде случаев денежных средств на указанные карты при проведении оплаты через терминал.

«Определенное недовольство граждан также вызывает использование альтернативных способов пополнения транспортных карт посредством платежных сервисов Qiwi или Kaspi, поскольку оплата через них поступает только в течение 24-х часов. В виду имеющихся технических недоработок также не в полной мере используются варианты оплаты через SMS и QR-коды», - добавил Уполномоченный по правам человека.

Он подчеркнул, что выше изложенные обстоятельства вызывают объяснимое недовольство граждан и не способствуют выработке у них объективной оценки, безусловно, положительных новшеств в сфере оказания государственных услуг.

Нарушения были выявлены и при посадке и высадке пассажиров из автобусов.

«Мониторингом также установлено, что в автобусах нарушаются правила при посадке и высадке пассажиров. Так, водители осуществляют высадку пассажиров не сразу, а только после окончания посадки других пассажиров через переднюю дверь и проведения ими валидации транспортных карт, что вызывает скопление людей у выхода и их недовольство тем, что они, как правило, не успевают на пересадку на другой автобус. При этом, Правилами перевозки пассажиров автомобильным транспортом, утвержденными постановлением Правительства РК от 08.11.2007, данное новшество не предусмотрено», - заключил эксперт в области прав человека.