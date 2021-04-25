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    22:53, 24 Апрель 2021 | GMT +6

    Подтверждена смерть алматинского стрелка, выпрыгнувшего с 17-го этажа

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья подтвердили смерть мужчины, который стрелял в охранника одного из ЖК в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с происшествием сообщаем, что пострадал один сотрудник внутренней охраны ЖК. Оказана необходимая медицинская помощь. Подозреваемый в преступлении выбросился с 17-го этажа, летальный исход. На месте происшествия дежурили, 4 бригады скорой помощи. Пострадавший доставлен в мед организацию. О состоянии будет сообщено дополнительно», – сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

    Напомним, сегодня в результате конфликта , возникшего между охранником указанного ЖК и неизвестным мужчиной, секьюрити был ранен в ногу, предварительно, из охотничьего ружья.

    Переговорный процесс с закрывшимся в квартире мужчиной шел более 6 часов. Мотив преступления еще устанавливается. Позже подозреваемый выпрыгнул из окна.

    В полиции отметили, что мужчина стрелял по охраннику из хулиганских побуждений . В Едином реестре досудебных расследований данный факт зарегистрирован по статье «хулиганство».

    В ходе спецоперации полицейские не применяли огнестрельное оружие.



    Теги:
    Стрельба в Алматы Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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