Подтвержден случай заражения кошки коронавирусом в Бельгии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Исследователи Льежского университета подтвердили заражение коронавирусом COVID-19 кошки от человека. Об этом в пятницу заявил глава научного комитета по коронавирусу Бельгии Стивен Ван Гухт, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Это касается кошки, которая жила с хозяином, зараженным вирусом, и кошка находилась в тесном контакте с ним», - сказал вирусолог в ходе пресс-конференции.

«Важно отметить, что это единичный случай», - добавил Стивен Ван Гухт.

По информации Федерального агентства по безопасности пищевой цепи Бельгии, до сих пор нет доказательств того, что домашние животные могут передавать вирус людям или другим питомцам. Тем не менее специалисты настоятельно рекомендуют соблюдать правила гигиены при контактах с ними.

«Избегайте тесного контакта с животным, особенно если вы больны, мойте руки после прикосновения к животному, не позволяйте животному лизать ваше лицо», - отмечают в ведомстве.

В настоящее время известно только три случая (две собаки в Гонконге и одна кошка в Бельгии), когда животное заразилось коронавирусом от людей. При этом у собак не было симптомов заболевания, тогда как у бельгийской кошки отмечались затрудненное дыхание и диарея.

Отметим, в Бельгии, где проживает чуть более 11 млн человек, коронавирус стал причиной 289 смертей, тогда как у 7284 человек тесты на COVID-19 дали положительный результат.