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Подтвержден седьмой случай детской оспы обезьян в США

Автор:  
Рустем Кожыбаев
16 Августа 2022, 10:29
Подтвержден седьмой случай детской оспы обезьян в США

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний штата Флориды, у ребенка в округе Мартин получен положительный результат теста на оспу обезьян, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

По данным врачей, возраст зараженного ребенка во Флориде не старше четырех лет. В настоящее время по всей территории США у семи детей положительный результат теста на оспу обезьян.

Последний случай был объявлен 12 августа в штате Мэн, где был подтвержден положительный результат тестирования у ребенка.

Ранее два случая были зарегистрированы в Калифорнии, еще два в Индиане и одно заражение у нерезидента США в Вашингтоне, округ Колумбия.

На прошлой неделе, стремясь защитить самых маленьких американцев, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов выдало разрешение на проведение вакцинации детей в возрасте до 18 лет, подверженных высокому риску заражения оспой обезьян.

По всему миру в настоящее время зарегистрировано почти 32 тыс. случаев оспы обезьян, в том числе более 11 тыс. заражений в США, что больше, чем в любой другой стране. Все штаты США, кроме одного - Вайоминга, - в настоящее время подтвердили по крайней мере один положительный случай заражения оспой обезьян.


Фото:abcnews.go.com

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