Подтвердить инвалидность станет легче — вице-министр здравоохранения РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Процесс подтверждения инвалидности в Казахстане станет проще. Теперь нет необходимости носить с собой бумагу и посещать учреждение. Об этом стало известно в ходе брифинга на площади Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Совместно с Министерством труда и социальной защиты населения РК мы уже два года реализуем пилотный проект по заочному оформлению инвалидности. В рамках этой работы мы вместе с коллегами сократили количество документов, которые необходимо подавать в бумажном виде в органы, где проводится медико-социальная экспертиза. В этом направлении мы в первую очередь расширим перечень нозологий, подлежащих переводу в проактивный режим. То есть не нужно будет обращаться напрямую в структуры медико-социальной экспертизы. Таким образом, подтвердить инвалидность станет легче», — сказал вице-министр здравоохранения Бейбит Есенбаев.

Ранее сообщалось, что теперь казахстанцы могут получить доступ к результатам медицинских анализов онлайн. На сегодняшний день ведется работа по вводу всех результатов медицинских анализов в сервис.