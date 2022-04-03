Подтопленные дворы: как борются с паводком в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жители столицы пожаловались на подтопленные дворы. В акимате столицы отмечают, что по всему городу ведется работа по предотвращению паводка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, жители Нур-Султана, проживающие по улице Кудайбердиулы, пожаловались на подтопленный двор и на то, что из-за лужи невозможно пройти пешеходам.

«В районе Алматы усилены работы по борьбе с паводком, вывозу снега и очистке арычно-лотковой сети. Коммунальные службы района работают круглосуточно», - ответили в акимате столицы.

Как добавили в районном акимате, в связи с паводковым периодом по району Алматы создан штаб, утверждены план мероприятий по противопаводковым мероприятиям, графики работ по вывозу снега и очистке арычно-лотковой сети.

«В ходе обследования территории района выявлены семь участков возможного подтопления в паводковый период: Юго-Восток (левая сторона): улицы Есіл, Бухтырма, Ертіс, Қозыбасы, Кобыланды батыра, Юго-Восток (правая сторона): улицы Сарыкол, Коныраулы, Мойынты, Тулкибас, Баянтау, Балбырауын, пер.Шабыт, Промышленный, улицы Кокжелек, Байшешек, Кокарал, Атамура. микрорайон Достық, дорога на Гольф клуб, ул.Суткент, Жылыбулак, Железнодорожный, улицы Иманак, Торекулулы, Жабаева, район вокзала «Нурлы жол», и ндустриальный парк.

На территории района Байқоңыр ведутся работы по откачке талых вод с дорог, а также по подтопленным дворам. В ходе данной работы использованы 5 единиц АС машины, дополнительно задействованы 4 единицы фронтальных погрузчиков, 8 единиц самосвалов и 8 человек.

«В районе Байқоңыр ведется ежедневный обход участков возможного подтопления, ведется наблюдение за ходом работ на них. Помимо жилых массивов на окраине, наблюдаем за ситуацией вокруг торгового центра «Тулпар», - сообщили в районном акимате.

В районе Сарыарка обозначили три зоны риска, четыре болота и некоторые улицы в жилых массивах.

«К сожалению, паводок наступает ежегодно. Это особенность нашей местности. Поэтому у нас уже есть четкий алгоритм действия», - отметили в акимате района Сарыарка.