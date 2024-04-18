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    16:36, 18 Апрель 2024 | GMT +6

    Подтопленными остаются более 6 тысяч домов в Казахстане

    паводок ЗКО
    Фото: Акорда

    По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, из районов, пострадавших от паводков эвакуированы около 117 тысяч человек, среди них 40,8 тысячи детей. Более 19 тысяч человек вернулись в свои дома, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По словам старшего офицера Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Ерасыла Сайпаша, в эвакопунктах остаются 8 914 человек, из них 4 019 детей. Отведена вода из 4 237 жилых домов и 2 698 дворовых территорий. Откачано свыше 10,2 млн кубометров талой воды, проведена укладка более 3,2 млн мешкотар и 1,4 млн тонн инертного материала.

    - Остаются подтопленными 6 046 частных жилых домов и 1 130 дворовых территорий в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях. В паводкоопасных регионах продолжаются аварийно-спасательные работы, проведение противопаводковых мероприятий, ликвидация последствий паводков, – заявил Ерасыл Сайпаш на брифинге в СЦК.

    Он добавил, что всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействованы 44 121 человек и 4 610 единиц техники, 858 водооткачивающих средств, 339 плавательных средств, 16 воздушных судов.

    Теги:
    Подтопления МЧС Наводнение Происшествия, ЧС Регионы Режим ЧС Жилье Эвакуация Паводки в Казахстане Происшествия Паводки
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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