С начала паводкового периода спасено 103 105 человек, из них 37 703 детей. Вернулись домой 10 163 человека. В пунктах временного размещения находятся 6 810 человек, из них 3 075 детей. Об этом на брифинге в СЦК сообщил старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Ерасыл Сайпаш, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ходе брифинга стало известно, что откачано 9,2 млн куб. метров талой воды, проведена укладка 1,8 млн мешкотар и 1,2 млн тонн инертного материала. В аварийно-спасательных работах задействовано 30 629 человек и 3 529 единиц техники, 678 водооткачивающих средств, 198 плавательных средств, 11 воздушных судов. На телефоны горячей линии поступило 1 568 звонков, психологи оказывают экстренную психологическую помощь пострадавшим.

— На данный час подтопленными остаются 4 040 частных жилых домов, 1 155 придворовых территорий и 2 037 дачных домов в 6-ти областях, это Актюбинская, Костанайская, Акмолинская, Атырауская, Северо-Казахстанская область, Восточно-Казахстанская. Отведена вода из 3 262 жилых домов и 2 036 дворовых территорий, — рассказал Ерасыл Сайпаш.

Он добавил, что в целях предотвращения ледовых заторов проводились взрывные работы на реках Жабай, Есиль, Саркырама в Сандыктауском районе Акмолинской области и г. Петропавловске Северо-Казахстанской области.

— В результате повышения уровня воды на реках Боксук, Колутон, Есиль, Тургай проведена заблаговременная эвакуация 850 человек в четырех населенных пунктах Буландынского и Астраханского районов Акмолинской области, в г. Петропавлске и двух населенных пунктах Кызылжарского района Северо-Казахстанской области, в двух населенных пунктах Иргизского района Актюбинской области, — отметил старший офицер комитета МЧС РК.

В 8 регионах страны действуют 36 ЧС местного масштаба в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Атырауской, Северо-Казахстанской области и области Улытау.

МЧС призывает граждан быть предельно внимательными, неукоснительно соблюдать меры безопасности в паводковый период, не покидать дома и эвакуационные пункты без соответствующего разрешения.