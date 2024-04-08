Подтопления дорог и населенных пунктов возможны на севере и востоке РК
Подъемы уровней воды продолжаются на севере Западно-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей. Об этом сообщила пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Алина Исмагулова, передает корреспондент агентства Kazinform.
- На реке Есиль, на границе с Северо-Казахстанской областью, во второй декаде апреля ожидается вторая волна половодья, связанная с добеганием стоков с верховьев реки Есиль и боковых притоков. По бассейну реки Нура на границе с Карагандинской областью (Целиноградский, Коргалжынский районы) дальнейшая паводковая обстановка зависит от сбросов с водохранилищ Карагандинской области и добегания талого стока с верховья реки, - сказала Алина Исмагулова на брифинге в СЦК.
Она напомнила, что 7 апреля выпущены штормовые гидрологические предупреждения.
- На главной артерии Костанайской области - реке Тобол (Житикаринский, Денисовский, Костанайский и Мендыкаринский районы) и ее притоках Уй, Аят, Тогузак и Убаган наблюдаются ледоход и высокие уровни воды. Колебание составляет от -53 до +142 см. Ожидается дальнейшее повышение уровня воды, возможно превышение опасной отметки, что приведет к увеличению уровня воды и выходу рек на пойменные участки, – отметила она.
Также, по ее словам, по Костанайской области сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных в поселках и находящихся ниже по течению реки, а также, находящихся в пойменных участках реки.
- По области Абай и Восточно-Казахстанской области с 8 по 10 апреля, в связи с прогнозом сильных осадков на большей части областей и по причине дальнейшего повышения температурного фона, а также продолжения интенсивного снеготаяния и вскрытия рек, ожидаются резкие подъемы уровней воды, образование заторов льда, формирование таловых и склоновых стоков. При этом возможны разливы и подтопления автодорог и железнодорожных путей, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек, - добавила А. Исмагулова.