Подтопления дорог и населенных пунктов возможны на севере и востоке РК

Подъемы уровней воды продолжаются на севере Западно-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей. Об этом сообщила пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Алина Исмагулова, передает корреспондент агентства Kazinform.

- На реке Есиль, на границе с Северо-Казахстанской областью, во второй декаде апреля ожидается вторая волна половодья, связанная с добеганием стоков с верховьев реки Есиль и боковых притоков. По бассейну реки Нура на границе с Карагандинской областью (Целиноградский, Коргалжынский районы) дальнейшая паводковая обстановка зависит от сбросов с водохранилищ Карагандинской области и добегания талого стока с верховья реки, - сказала Алина Исмагулова на брифинге в СЦК.

Она напомнила, что 7 апреля выпущены штормовые гидрологические предупреждения.

- На главной артерии Костанайской области - реке Тобол (Житикаринский, Денисовский, Костанайский и Мендыкаринский районы) и ее притоках Уй, Аят, Тогузак и Убаган наблюдаются ледоход и высокие уровни воды. Колебание составляет от -53 до +142 см. Ожидается дальнейшее повышение уровня воды, возможно превышение опасной отметки, что приведет к увеличению уровня воды и выходу рек на пойменные участки, – отметила она.

Также, по ее словам, по Костанайской области сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных в поселках и находящихся ниже по течению реки, а также, находящихся в пойменных участках реки.