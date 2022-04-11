Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Костанайская область

Подтоплений населённых пунктов в Костанайской области нет - ДЧС

Автор:  
Жанна Мусабаева
11 Апреля 2022, 17:49
Подтоплений населённых пунктов в Костанайской области нет - ДЧС

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В ДЧС Костанайской области рассказали о том, как проходит весенний паводок в регионе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Костанайского филиала «Казгидромет», в связи с нарастанием положительного температурного фона на территории региона происходит интенсивное снеготаяние и формирование талого стока, подъемы уровней воды на реках.

«Площадь покрытия снегом на территории области в настоящее время составляет порядка 5%. Повсеместно идет ослабление ледовых явлений, наблюдается вода на льду, местами промоины, лёд тает на месте, - проинформировали в департаменте. — Для мониторинга уровня воды на опасных участках водоемов установлены 26 гидропостов, где продолжаются круглосуточные дежурства. На сегодняшний день по всем бассейнам рек (Тобыл, Аят, Торгай и Караторгай) Костанайской области снег полностью сошел».

В ДЧС также сообщили, что все имеющиеся в области 4 215 водопропускных труб расчищены и готовы к пропуску талых вод.

«Силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям находятся в состоянии повышенной готовности. По состоянию на 11 апреля обстановка стабильная, на территории области подтоплений населенных пунктов не зарегистрировано», - подытожили в ведомстве.


Костанайская область   Паводок   МЧС   ДЧС  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане