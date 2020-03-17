Подтоплений населенных пунктов в Казахстане не зарегистрировано – Комитет по ЧС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 17 марта на территории Казахстана подтоплений населенных пунктов не зарегистрировано. Об этом сообщили в Комитет по ЧС МВД РК, передает МИА «Казинформ».

Сегодня, в 3:10 в Кокшетау из-за интенсивного таяния снега и пребывания талой воды с полей произошло повышение уровня воды на реке Кылшакты. К 06:00 часам утра уровень воды составил 2, 5 м при критическом 3,2 м. К тому же произошел перелив через автомобильный мост по улице Ашимова. Возникла угроза подтопления жилых домов.

В этой связи были приняты оперативные меры по недопущению подтопления. Произведены работы по берегоукреплению путем насыпи инертными материалами. Ситуация в Кокшетау вскоре стабилизировалась. К 12:00 вода в реке пошла на снижение и уровень составил 2,30 м.

По состоянию на 18:00 уровень воды в русле реки составил 1,3 м, перелив воды через автомобильный мост ликвидирован.

На месте задействованы силы и средства в количестве 55 человек, 18 единиц техники и 1 плавсредство ДЧС области, департамента полиции, местных исполнительных органов, ДЭУ. Ситуация находится под контролем.

В Восточно-Казахстанской области совершены облеты по аэровизуальному обследованию территорий 10 районов области. По результатам установлено, что на обследованных территориях процессов снеготаяния не наблюдается. На малых реках отмечается ослабление ледовых явлений, частые промоины и вскрытие участков рек без последующего выхода на лед и подтоплений населенных пунктов. Визуально отмечается повышенные снегозапасы.

В Карагандинской области облет совершен в Шетском районе. По итогам аэровизуального осмотра отмечается наличие достаточного объема запасов снега, в том числе в бассейнах рек Шерубай-Нура, Жаман-Сарысу. Активных процессов таяния не наблюдается, на руслах рек отмечается стабильный ледостав.

В стране продолжаются процессы ослабления льда по рекам Илек, Уил, Эмба, Большая Кобда, Каргалы, Косистек (Актюбинской области), Есиль (Акмолинской области и СКО), Урал, Чаган, Илек, Утва, Куперанкаты, Оленты, Шидерты, Быковка, Деркул, Чижа-1, Чижа-2 (ЗКО), Иртыш (Павлодарской обл.).

В целях предотвращения заторов на реках ведутся работы

по рыхлению льда. Всего на реках Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Костанайской областей осуществлено порядка 90 подрывов с использованием 8 тонн взрывчатых веществ.

В регионах страны службами гражданской защиты продолжаются противопаводковые мероприятия. На сегодняшний день возведено и отремонтировано 165 км защитных дамб, проведены работы по берегоукреплению, дноуглублению, спрямлению 407 км русел паводкоопасных рек, устройству 156 км водоотводных каналов.

Проведены работы по очистке 11 тысяч километров арыков и каналов. Вывезено более 13 миллионов м3 снега. На автомобильных дорогах очищено 17 тысяч км водопропускных сооружений, 4 500 км на железнодорожных путях.

Продолжается создание необходимых свободных объемов

в водохранилищах Акмолинской (Астанинском, Селетинском и Чаглинском водохранилищах), Карагандинской (Самаркандском, Интумакском, Шерубай-Нуринском водохранилищах) Северо-Казахстанской (Сергеевском и Петропавловском гидроузле) областей.

Подготовлены резервные группы сил и средств органов гражданской защиты для дополнительной переброски на случай возможного осложнения паводковой обстановки в отдельных регионах.