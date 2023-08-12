Подтопление в области Жетысу: информация к этому часу
Силами ДЧС и местных исполнительных органов (МИО) проведена эвакуация 30 жителей в с. Карабулак (в 2 км).
Количество домов и подтопленных территорий устанавливается.
Спасатели оказывают посильную помощь и выносят граждан из подтопленных дворов
В с. Абай Ескельдинского района подтоплено около 20 дворовых территории. Силами МИО проводятся работы по отводу дождевой воды.
В с. Мамбет Коксуского района подтоплено около 5 дворовых территорий. Силами МИО проводятся работы по отводу дождевой воды.
Населенные пункты находятся вблизи предгорной местности.
Ранее сообщалось о в области Жетысу в с. Ешкиолмес Ескельдинского района обильные осадки в виде дождя спровоцировали склоновый сток с последующим подтоплением дворовых территории четырех улиц населенного пункта.