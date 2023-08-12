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    16:00, 12 Август 2023 | GMT +6

    Подтопление в области Жетысу: информация к этому часу

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Информацию о сложившейся обстановке из-за обильных осадков в виде дождя в области Жетысу передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Силами ДЧС и местных исполнительных органов (МИО) проведена эвакуация 30 жителей в с. Карабулак (в 2 км).

    Количество домов и подтопленных территорий устанавливается.

    Спасатели оказывают посильную помощь и выносят граждан из подтопленных дворов

    В с. Абай Ескельдинского района подтоплено около 20 дворовых территории. Силами МИО проводятся работы по отводу дождевой воды.

    В с. Мамбет Коксуского района подтоплено около 5 дворовых территорий. Силами МИО проводятся работы по отводу дождевой воды.

    Населенные пункты находятся вблизи предгорной местности.

    Ранее сообщалось о в области Жетысу в с. Ешкиолмес Ескельдинского района обильные осадки в виде дождя спровоцировали склоновый сток с последующим подтоплением дворовых территории четырех улиц населенного пункта.


    Теги:
    Жетысуская область Происшествия Происшествия, ЧС
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