Подтопление в области Жетысу: информация к этому часу

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Информацию о сложившейся обстановке из-за обильных осадков в виде дождя в области Жетысу передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Силами ДЧС и местных исполнительных органов (МИО) проведена эвакуация 30 жителей в с. Карабулак (в 2 км).

Количество домов и подтопленных территорий устанавливается.

Спасатели оказывают посильную помощь и выносят граждан из подтопленных дворов

В с. Абай Ескельдинского района подтоплено около 20 дворовых территории. Силами МИО проводятся работы по отводу дождевой воды.

В с. Мамбет Коксуского района подтоплено около 5 дворовых территорий. Силами МИО проводятся работы по отводу дождевой воды.

Населенные пункты находятся вблизи предгорной местности.

Ранее сообщалось о в области Жетысу в с. Ешкиолмес Ескельдинского района обильные осадки в виде дождя спровоцировали склоновый сток с последующим подтоплением дворовых территории четырех улиц населенного пункта.