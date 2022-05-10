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Подтопление семи домов и 25 улиц произошло из-за дождей в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
10 Мая 2022, 23:43
Подтопление семи домов и 25 улиц произошло из-за дождей в Атырау Фото: пресс-служба ДЧС Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 10 мая в городе Атырау в результате выпадения обильных дождевых осадков произошло подтопление домов, дворовых территорий и улиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области по состоянию на вечер 10 мая всего в городе подтоплено семь частных жилых домов, 15 дворовых территорий, 25 улиц, где уровень воды поднялся до 15 см.

Силами департамента по ЧС и местных исполнительных органов откачено 2 679 кубометров воды.

«Работы по откачке дождевой воды продолжаются. Пострадавших нет. В городе создан штаб по ликвидации стихийного бедствия. Задействованы: департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области (28 сотрудников, шесть единиц техники и девять мотопомп), 78 человек, 54 единицы техники и две мотопомпы местных исполнительных органов», - информирует пресс-служба ДЧС области.

Ранее сообщалось, что в Атырау 9 мая начался ливневый дождь, за сутки выпало больше месячной нормы осадков.

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