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Подтопление села Миялы в Атырауской области удалось предотвратить

Автор:  
Виктор Сутягин
11 Марта 2023, 22:04
Подтопление села Миялы в Атырауской области удалось предотвратить

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области после пропуска талой воды через дорогу опасность затопления села Миялы - центра Кызылкогинского района, снизилась. Уровень воды упал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В последние дни на реке Уил, которая начинается на территории Актюбинской области, произошло сильное наводнение. Вода, подошедшая к автотрассе, грозила затопить село Миялы Кызылкогинского района. Для снижения уровня паводковых вод в районе села 11 марта в 4:30 было принято решение о вскрытии части дороги между населенными пунктами Миялы и Джангельдин. В результате уровень воды в окрестностях села начал снижаться. Основная часть паводковых вод ушла по руслу реки Жарыпшыккан. Таким образом, удалось предотвратить подтопление населенного пункта», - сообщили пресс-службе районного акимата.

Сейчас ведется круглосуточное дежурство на всех опасных участках, где сохраняется угроза подтопления.

Из районного центра села Миялы остановлено транспортное сообщение с Жангельдинским, Уилским, Тасшагильским, Жамбылским, Кызылкогинским сельскими округами.

Ранее сообщалось, что два села топит талыми водами в Кызылкогинском районе Атырауской области. Разрушен участок дороги.


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