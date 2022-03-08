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    01:22, 08 Март 2022 | GMT +6

    Подтопление сёл ликвидируют в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Баянаульском районе скопилось множество воды из-за интенсивного таяния снега, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «6 марта, в 23:53 по улице Абая села Бирлик Баянаульского района, на территории двухквартирного жилого дома, произошло скопление талых и дождевых вод. Сотрудники ДЧС и работники местных исполнительных органов производили откачку воды 1 мотопомпой, - сообщили журналистам в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области. - На месте работали 7 сотрудников и 1 единица техники ДЧС Павлодарской области, 1 работник и 1 погрузчик ТОО «Гамма Сарыколь», 10 человек населения и 2 единиц техники от добровольно-противопожарной формирований села Бирлик».

    А 7 марта в результате обильного снеготаяния и дождя с правой стороны от дороги, с подъездной части автодороги села Бирлик скопилась вода, добавили спасатели. На месте было организовано дежурство в количестве 3 машин: КамАЗ, погрузчик, легковой автомобиль. В 16:15 на место скопления талых вод выехали силы и средства специализированной пожарной части номер 2 города Экибастуз. Они перекачивают воды.

    «ИП «Ташатовой» на безвозмездной основе было организовано горячее питание для сотрудников органов гражданской защиты, осуществляющих противопаводковые мероприятия в Бирликском сельском округе Баянаульского района. Организовано место для отдыха личного состава в доме культуры села Бирлик», - добавили в ведомстве.

    7 марта в 18.17 в Майском районе, в селе Коктобе, по улице Абылай хана, произошло скопление талых вод в пяти дворах. На месте работает одна мотопомпа пожарной части номер. От акимата задействовано 11 человек и 2 единицы техники, отметил источник.

    7 марта на дороге районного значения Майского района от посёлка Саты до посёлка Акшиман из-за обильного снеготаяния и дождя произошло скопление воды вдоль дороги, имеется угроза перелива на 45-м километре, на 55-60-м километрах. На место направлен заместитель акима Майского района с инженером отдела по ЧС Майского района для оценки обстановки», - поделились в пресс-службе.

    В ДЧС Павлодарской области организован оперативный штаб. Обстановка по области находится на контроле, работы продолжаются.

    Фото ДЧС Павлодарской области.


    Теги:
    Погода МЧС Происшествия, ЧС Казгидромет Павлодарская область
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