Подтопление населенных пунктов возможно в Костанайской области на праздники - ДЧС

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области объявлено штормовое предупреждение, в праздничные дни в связи с потеплением возможно подтопление населенных пунктов в южных районах региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«20 марта на севере, востоке Костанайской области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный на юге области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем на юге области 2 тепла. В период с 20 по 22 марта 2023 года в связи с прогнозом сохранения и дальнейшего повышения положительных температур воздуха в Костанайской области возможна угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения талыми водами»,- сообщили в ДЧС области.

На юге Костанайской области, в частности в Наурзумском, Джангельдинском, Амангельдинском районах и близ города Аркалыка, ожидается продолжение интенсивного снеготаяния, формирования талого стока, ослабления ледовых явлений, подъемы уровней воды и возможны разливы.