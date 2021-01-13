Подтопление населенных пунктов предотвратили в Таласском районе Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Сюрпризы погоды – в одном районе Жамбылской области перекрыли трассу из-за метели, в другом – подтопило дорожное полотно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Жамбылской области, вечером 12 января, в 22:00, в Таласском районе, на местной автотрассе в одном километре от села Майтобе и 75-ти километрах от автодороги областного значения Тараз - Каратау, из-за обильного таяния снега и выпадения осадков в виде дождя произошел перелив через дорожное полотно.

«Вода разлилась на 15 метров в длину, шесть метров в ширину, на глубину порядка пяти сантиметров. Угрозы подтопления населенным пунктам нет, движение автотранспорта не нарушено, - пояснили в ведомстве. - Силами местных исполнительных органов производятся работы по отводу воды путем прокопа дренажного канала вдоль дорожного полотна».

На место выезжали трое сотрудников департамента по ЧС Жамбылской области, 40 работников местных исполнительных органов во главе с акимом Таласского района, восемь сотрудников районного отдела полиции. Было задействовано семь единиц техники, уточнили в пресс-службе департамента по ЧС Жамбылской области.