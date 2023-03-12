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Подтопление на дороге в ЗКО полностью ликвидировали

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
12 Марта 2023, 16:50
Подтопление на дороге в ЗКО полностью ликвидировали Фото: t.me/qazavtojol

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области дорожники полностью ликвидировали подтопление заниженного участка дороги «Подстепное - Федоровка - граница РФ», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК КазАвтоЖол».

«На 11 км участка реконструкции автомобильной дороги «Подстепное - Федоровка - граница РФ» (вблизи населенного пункта Пойма) из-за образования талых вод произошло подтопление заниженного участка дороги. На данный момент подтопление дороги полностью ликвидировано, движение осуществляется в штатном режиме», - сообщили в пресс-службе компании.

Также произведены работы по отводу талых вод, дважды выполнены работы по укреплению обочины дороги мешками с ПГС в количестве 200 шт. Задействовано 5 единиц спецтехники и более 10 дорожных рабочих.

«К данному часу все автодороги республиканского значения открыты, переливов не зафиксировано. На паводкоопасных участках республиканских трасс продолжается круглосуточное патрулирование», - заключили в АО «НК «КазАвтоЖол».

Ранее сообщалось о 10 фактов подтопления подвальных помещений различных объектов в Уральске. Вчера уровень воды в реке Деркул поднялся на 158 см.

Сегодня первый заместитель акима Западно-Казахстанской области Ержан Балтаев и начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Ернур Утегенов вместе с руководителями РГП «Казидромет» и «Казводхоз» провели аэровизуальное обследование паводковой обстановки в Уральске, районе Байтерек и Таскалинском районе. После чего, угрозу подтопления населенных пунктов сняли.


Западно-Казахстанская область   Транспорт   Паводок   Регионы Казахстана   Дороги   Вода   Уральск  
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