Подсудимые по делу четы Храпуновых частично признали свою вину в суде

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы проходит предварительное слушание по делу супругов Храпуновых, передает корреспондент МИА «Казинформ» из зала суда.

«УПК допускает рассмотрение в отсутствие неявившихся подсудимых. Ввиду того, что они обеспечены адвокатами, судебное заседание продолжается без неявившихся подсудимых - Храпунова, Храпуновой и Ильясова», - сказал судья Касым Калмагамбетов.

Дальше суд приступил к установлению анкетных данных подсудимых. Бывший замакима Алматы Яков Заяц на суде заявил о проблемах со здоровьем. Также он частично признал свою вину.

«Частично признаю вину, на фоне всех объемов работы какие-то ошибки допускались», - сказал Яков Заяц. Адвокат попросила суд освободить его от уголовной ответственности, в связи с истечением срока давности к привлечению к уголовной ответственности.

Некоторые подсудимые также частично признали вину в предъявленных им преступлениях. Их адвокаты также просили суд за истечением срока давности к привлечению к уголовной ответственности прекратить уголовное дело в отношении их подзащитных.

Напомним, подсудимыми по уголовному делу, кроме Виктора и Лейлы Храпуновых, проходят Куандык Бискультанов, Алтай Касымов, Яков Заяц, Абай Сапаров, Серик Есмуканов, Айяр Ильясов, Айнакуль Садыкбаева, Абдул-Газиз Мукашев, Абылайхан Карымсаков, Габиден Кайымсултанов. Некоторые из фигурантов дела в разное время работали в структуре акимата Алматы.

Супругов Храпуновых обвиняют в хищении госимущества, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и легализации похищенного имущества, совершенных ОПГ. Причиненный ущерб государству превышает 250 миллионов долларов.

Виктору Храпунов, Лейле Храпуновой и Айяру Ильясову заочно избрана мера пресечения в виде ареста (содержание под стражей). В отношении других фигурантов дела мера пресечения избрана в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.