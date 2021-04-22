Подстанция скорой медпомощи открылась в приграничном селе Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области подстанция скорой медицинской помощи открылась на границе Казахстана и России. Открыли ее в селе Котяевка Курмангазинского района, граничащего с Астраханской областью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Неотложную помощь будут оказывать пострадавшим в ДТП близ границы с Россией, а также сельчанам по 1, 2 и 3 категориям вызовов. При подстанции работает санитарный автотранспорт - реанимобиль С класса, он оборудован всем необходимым для оказания первой медицинской помощи пострадавшим. Пункт скорой помощи будет обслуживать населённые пункты, расположенные в радиусе 10-12 км - села Кудряшово, Жасталап до парома», - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения области.

В ведомстве сообщили, что на подстанции работает «пиковая» бригада, которая обслуживает население с 17:00 до 9:00, а также в выходные и праздничные дни. В приграничном пункте службы 103 круглосуточно работают 2 фельдшера и 1 водитель.