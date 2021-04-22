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    07:27, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    Подстанция скорой медпомощи открылась в приграничном селе Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области подстанция скорой медицинской помощи открылась на границе Казахстана и России. Открыли ее в селе Котяевка Курмангазинского района, граничащего с Астраханской областью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Неотложную помощь будут оказывать пострадавшим в ДТП близ границы с Россией, а также сельчанам по 1, 2 и 3 категориям вызовов. При подстанции работает санитарный автотранспорт - реанимобиль С класса, он оборудован всем необходимым для оказания первой медицинской помощи пострадавшим. Пункт скорой помощи будет обслуживать населённые пункты, расположенные в радиусе 10-12 км - села Кудряшово, Жасталап до парома», - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения области.

    В ведомстве сообщили, что на подстанции работает «пиковая» бригада, которая обслуживает население с 17:00 до 9:00, а также в выходные и праздничные дни. В приграничном пункте службы 103 круглосуточно работают 2 фельдшера и 1 водитель.

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Регионы Казахстана Другие государственные органы Акимат Общество
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