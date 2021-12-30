Подстанция скорой медицинской помощи открылась в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде завершено строительство подстанции скорой медицинской помощи. Она будет обслуживать жителей Майкудука, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Площадь новой подстанции составляет более 1 300 квадратных метров. В основном здании расположены диспетчерская, комнаты отдыха сотрудников. На территории подстанции находятся ангар и гаражи для ремонта машин скорой помощи. В новом здании будут трудиться 146 человек, 11 выездных бригад. Они смогут обслуживать от 25 до 50 тысяч вызовов в год.

«Сегодня у нас хорошее событие – мы переезжаем в здание новой подстанции. До этого она находилась в барачном доме на улице Гвардейской. Подстанция – типовая, соответствует всем нормам. Созданы все условия для сотрудников: комфортные комнаты отдыха, автомойка, ремонтные цеха. Также нашей подстанции акиматом области подарены четыре автомобиля для транспортировки пациентов», – сказал директор областной станции скорой медицинской помощи Зульфикар Абилкасимов.

Стоит отметить, что в настоящее время завершается строительство ещё одной подстанции для обслуживания населения Пришахтинска и Сортировки.