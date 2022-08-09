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Подсолнечное масло подорожало на 11,6 % за год в РК
9 Августа 2022 10:18

Подсолнечное масло подорожало на 11,6 % за год в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объем производства подсолнечного масла за первое полугодие 2022 года достиг 235 тыс. тонн - на 38,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еnergyprom.

На нерафинированное подсолнечное масло пришлось 160 тыс. тонн (рост за год на 71,5%), на рафинированное - 75 тыс. тонн (на 2,5% меньше, чем за первое полугодие 2021 года).

Почти половину всего объема производства подсолнечного масла в региональном разрезе обеспечила Восточно-Казахстанская область: 78,1 тыс. тонн нерафинированного и 33,6 тыс. тонн рафинированного масла. Значительные объемы производства нерафинированного подсолнечного масла также пришлись на Абайскую (43,8 тыс. тонн) и Костанайскую (9,1 тыс. тонн) области, рафинированного - на Шымкент (24,2 тыс. тонн) и Алматы (10,4 тыс. тонн).

Казахстанские производители подсолнечного масла за январь–май текущего года покрыли спрос на 83,5%, на импорт соответственно пришлось 16,5%. По сравнению с январем–маем прошлого года объем производства показал рост на 29,6%, а импорт увеличился на 26,6%.

Объем реализации подсолнечного масла на внутреннем рынке за январь–май 2022 года составил 143,8 тыс. тонн - лишь на 3,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом экспорт вырос более чем в 2 раза, составив 92,4 тыс. тонн.

По итогам июля 2022 года подсолнечное масло в РК подорожало на 1,4% за месяц, а с начала года рост цен составил 8,1%. По сравнению с июлем прошлого года цены увеличились на 11,6%, что значительно меньше показателя предыдущего года, когда было отмечено удорожание сразу на 65,8%.


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