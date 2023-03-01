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Подснежники зацвели в Алматы

1 Марта 2023, 09:55
Подснежники зацвели в Алматы Фото Ботанического сада Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Ботаническом саду Алматы в первый день весны зацвели подснежники, передает МИА «Казинформ».

«В первый день весны природа подготовила для нас сюрприз – в Ботсаду зацвели галантусы или как их называют по-другому подснежники. С появлением хрупких нежных ростков с белыми бутончиками можно с уверенностью сказать, что зима наконец закончилась! Не зря подснежники называют символами надежды на новую жизнь и победы над холодом», - говорится в описании видео, опубликованного на странице Ботсада в Instagram.

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В публикации отмечается, что эти уникальные цветы занесены в Красную книгу.

«Поэтому убедительно просим бережно относиться к галантусам, не ходить по газонам и тем более не рвать. Уничтожение краснокнижных видов грозит наказанием в виде большого штрафа и даже лишением свободы до трех лет. Пожалуйста, наслаждайтесь красотой первоцветов на расстоянии», - обратились сотрудники Ботсада к потенциальным посетителям.

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