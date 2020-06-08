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Подследственных алматинского СИЗО проверили на коронавирус
8 Июня 2020 16:49
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Семерых подследственных алматинского СИЗО проверили на коронавирус, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК.
«7 июня т.г. 7 человек, находящиеся в следственном изоляторе Алматы, обратились с жалобами на ухудшение состояния здоровья. Незамедлительно была вызвана бригада скорой помощи. Данные лица были вывезены в медучреждение, где их осмотрели врачи, оказав следственно-арестованным необходимую медицинскую помощь», - сообщили в пресс-службе.
Подследственные с симптомами ОРВИ помещены в инфекционный изолятор учреждения УИС. У всех взяты анализы на ПЦР-тест.
Как сообщили в КУИС, в настоящее время состояние следственно-арестованных удовлетворительное.
Ключевые слова: Алматы, Пенитенциарная система, Коронавирус, Коронавирус в РК,
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