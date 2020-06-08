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Подследственных алматинского СИЗО проверили на коронавирус

8 Июня 2020 16:49
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Подследственных алматинского СИЗО проверили на коронавирус

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Семерых подследственных алматинского СИЗО проверили на коронавирус, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК.

«7 июня т.г. 7 человек, находящиеся в следственном изоляторе Алматы, обратились с жалобами на ухудшение состояния здоровья. Незамедлительно была вызвана бригада скорой помощи. Данные лица были вывезены в медучреждение, где их осмотрели врачи, оказав следственно-арестованным необходимую медицинскую помощь», - сообщили в пресс-службе.

Подследственные с симптомами ОРВИ помещены в инфекционный изолятор учреждения УИС. У всех взяты анализы на ПЦР-тест.

Как сообщили в КУИС, в настоящее время состояние следственно-арестованных удовлетворительное.


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Ключевые слова: Алматы, Пенитенциарная система, Коронавирус, Коронавирус в РК,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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