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Подсказки по телефону спасли подавившегося пищей пожилого павлодарца

14 Октября 2019 14:50
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Подсказки по телефону спасли подавившегося пищей пожилого павлодарца

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Диспетчер службы «103» проконсультировал родственников мужчины, с которым произошёл несчастный случай, и они самостоятельно освободили дыхательные пути пострадавшего, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Всё произошло накануне утром в Павлодаре, 68-летний мужчина завтракал и вдруг подавился; когда он начал задыхаться и посинел, родственники в панике позвонили в скорую помощь. На место направили шоковую бригаду;​ одновременно с этим диспетчер применил метод «удержания звонка», подсказывая, как люди рядом могут помочь пострадавшему», - сообщила журналистам пресс-служба станции скорой медицинской помощи Павлодарской области.

Несмотря на волнение, они смогли его реанимировать. Специалисты приехали по адресу через шесть минут после вызова, добавил источник.«Благодаря подсказкам диспетчера, родственники смогли помочь мужчине, который уже дышал самостоятельно. После осмотра пациент от госпитализации отказался, а его близкие выразили благодарность работникам неотложки за помощь и оперативное реагирование«, - отметили на станции. Метод «удержания звонка» в Павлодарской области применяется на протяжении четырёх месяцев. Его суть в том, что диспетчер «скорой» даёт рекомендации по оказанию первой помощи до приезда бригады. Благодаря этому спасли жизнь нескольким людям, поделились медики. «Опыт павлодарских медработников планируют перенимать в других регионах», - добавили в учреждении. Фото Валерия Бугаева.

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Ключевые слова: Павлодарская область, Здравоохранение,
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Антон Гагарин

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