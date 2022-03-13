Подсчитана итоговая сумма призовых Александра Герлица на Паралимпиаде-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский биатлонист Александр Герлиц принес стране единственную медаль на Паралимпийских играх в Пекине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Он завоевал «бронзу» в биатлоне на дистанции 10 километров стоя. За бронзовую медаль государство заплатит спортсмену 75 000 долларов. Также на индивидуальных соревнованиях Герлиц финишировал пятым в лыжных гонках в спринте, биатлоне на 12,5 километра и лыжной гонке на 12 километров.

Кроме того, в составе сборной Казахстана он занял пятое место в командной лыжной эстафете 4×2,5 километра.

За каждое из пятых мест (таковых у Герлица четыре) спортсмен заработает по 10 000 долларов.

Таким образом, общая сумма его призовых на Паралимпиаде-2022 составила 115 000 долларов.