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    15:15, 13 Март 2022 | GMT +6

    Подсчитана итоговая сумма призовых Александра Герлица на Паралимпиаде-2022

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский биатлонист Александр Герлиц принес стране единственную медаль на Паралимпийских играх в Пекине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Он завоевал «бронзу» в биатлоне на дистанции 10 километров стоя. За бронзовую медаль государство заплатит спортсмену 75 000 долларов. Также на индивидуальных соревнованиях Герлиц финишировал пятым в лыжных гонках в спринте, биатлоне на 12,5 километра и лыжной гонке на 12 километров.

    Кроме того, в составе сборной Казахстана он занял пятое место в командной лыжной эстафете 4×2,5 километра.

    За каждое из пятых мест (таковых у Герлица четыре) спортсмен заработает по 10 000 долларов.

    Таким образом, общая сумма его призовых на Паралимпиаде-2022 составила 115 000 долларов.


    Теги:
    Спорт Олимпиада-2022
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