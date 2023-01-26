Подсчитан заработок Елены Рыбакиной на Australian Open-2023

Астана. КАЗИНФОРМ – Стал известен заработок казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной после выхода в финал Открытого чемпионата Австралии-2023, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шрtдингера».

«Елена Рыбакина уже заработала на Australian Open-2023 – 1 658 625 австралийских долларов!

В американских долларах это 1,2 миллиона, а в тенге – 544 миллиона по текущему курсу», - сообщили в ресурсе.

В полуфинальном матче казахстанская теннисистка одержала победу над представительницей Беларуси Викторией Азаренко. Соперница Елены определится во встрече полячки Магды Линетт и еще одной белоруски Арины Соболенко.

Как сообщалось ранее, Елена Рыбакина прошла в финал Australian Open-2023.

Фото: instagram.com/lenarybakina