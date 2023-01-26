Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Подсчитан заработок Елены Рыбакиной на Australian Open-2023

26 Января 2023, 19:12
Подсчитан заработок Елены Рыбакиной на Australian Open-2023

Астана. КАЗИНФОРМ – Стал известен заработок казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной после выхода в финал Открытого чемпионата Австралии-2023, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шрtдингера».

«Елена Рыбакина уже заработала на Australian Open-2023 – 1 658 625 австралийских долларов!

В американских долларах это 1,2 миллиона, а в тенге – 544 миллиона по текущему курсу», - сообщили в ресурсе.

В полуфинальном матче казахстанская теннисистка одержала победу над представительницей Беларуси Викторией Азаренко. Соперница Елены определится во встрече полячки Магды Линетт и еще одной белоруски Арины Соболенко.

Как сообщалось ранее, Елена Рыбакина прошла в финал Australian Open-2023.


Фото: instagram.com/lenarybakina

Новости по теме
Определилась соперница Елены Рыбакиной в финале Australian Open-2023
Олимпийский совет Азии предложил России и Беларуси поучаствовать в Азиатских играх
Елена Рыбакина прокомментировала исторический выход в финал Australian Open-2023
Теги:
Читайте также
Определилась соперница Елены Рыбакиной в финале Australian Open-2023
Елена Рыбакина прокомментировала исторический выход в финал Australian Open-2023
Олимпийский совет Азии предложил России и Беларуси поучаствовать в Азиатских играх
Елена Рыбакина вошла в топ-10 рейтинга WTA
Одиннадцать медалей завоевали казахстанские боксеры на ЧА-2023 по боксу до 22 лет
Елена Рыбакина - в финале Australian Open-2023
Махмуд Сабырхан завоевал третье «золото» ЧА-2023 по боксу до 22 лет
Нурсултан Алтынбек завоевал второе «золото» ЧА-2023 по боксу до 22 лет
Новости партнеров
Популярное
1 Нарушения при проведении дорожного тендера на 1 млрд тенге выявили в Акмолинской области
2 «Барыс» проиграл аутсайдеру в домашнем матче КХЛ
3 Легализация авто: казахстанцев предупреждают об активизации мошенников
4 Утверждена повестка предстоящего в Алматы заседания Евразийского межправсовета
5 Полиграфическую краску будут выпускать в СКО

Лента новостей