Подсчёт больных коронавирусом будут вести по новой системе в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Статистику больных коронавирусной инфекцией стали вести по-новому. Теперь в неё не попадают бессимптомные носители COVID-19. Почему приняли такое решение, объяснил руководитель управления здравоохранения Ержан Нурлыбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Бессимптомных теперь не включают в официальную статистику и не госпитализируют. На такую систему перешли во всех регионах страны.

«Условно говоря, те, кто заражён коронавирусной инфекцией, но не имеет симптомов, - не болеют, а являются носителями вируса. Это две разные категории, поэтому их не стоит смешивать. Это как вирус герпеса. Он есть почти у каждого жителя Земли, но далеко не у всех проявляется. Здесь то же самое», - пояснил Ержан Нурлыбаев.

По той же причине бессимптомных носителей вируса не госпитализируют, им не нужна круглосуточная медицинская помощь. Тем не менее они обязаны соблюдать домашний карантин, чтобы не заражать окружающих. Постоянную связь с ними поддерживают врачи из поликлиник по месту регистрации.

«За тем, чтобы люди с КВИ соблюдали домашний карантин, следят врачи и участковые полицейские. Они звонят им по нескольку раз день в разное время, в том числе по видеосвязи. В начале, когда только объявили карантин в регионе, у нас были нарушители. Сейчас их почти нет, жители области стали осознаннее подходить к этому вопросу», - отметил Ержан Нурлыбаев.