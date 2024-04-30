Подсадить родню на наркотики и заработать на этом планировала жительница Тараза
Полиция Жамбылской области ликвидировала канал сбыта наркотических средств на территории города Тараза, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, особо крупная партия запрещенных веществ изъята у 58-летней жительницы областного центра. Тайники найдены во время обыска по месту жительства в ванной, в спальной комнатах, в подвале. Свертки с наркотиками также обнаружены в ее машине. Всего изъято 19 кг 335 гр «гашиша» и 22 кг «высушенной марихуаны».
- Подозреваемая дала признательные показания. Ведется досудебное расследование. Женщина привозила наркотики из своего родного села в Меркенском районе. Она призналась, что хотела подсадить на них своих родственников, которые проживали вместе с ней, - добавил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области Алим Бажикбаев.