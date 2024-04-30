Подсадить родню на наркотики и заработать на этом планировала жительница Тараза

Полиция Жамбылской области ликвидировала канал сбыта наркотических средств на территории города Тараза, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, особо крупная партия запрещенных веществ изъята у 58-летней жительницы областного центра. Тайники найдены во время обыска по месту жительства в ванной, в спальной комнатах, в подвале. Свертки с наркотиками также обнаружены в ее машине. Всего изъято 19 кг 335 гр «гашиша» и 22 кг «высушенной марихуаны».