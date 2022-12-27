Подрядчика в Петропавловске наказали за поврежденные во время уборки снега кусты

27 Декабря 2022, 10:21

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске подрядная организация во время уборки снега с улиц повредила зеленые насаждения. На место вместе с полицией выезжал даже аким города Руслан Анбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об инциденте с погубленными кустами рассказал сам градоначальник в социальной сети. Р.Анбаев заявил, что при повторном подобном нарушении с подрядной организацией расторгнут договор.

«За нарушение правил благоустройства, а именно повреждение зеленых насаждений при уборке улиц города, к административной ответственности привлекли подрядную организацию. Сотрудники полиции составили административный протокол. Я считаю, что необходимо привлекать подрядчиков, которые недобросовестно выполняют свою работу. В случае повторных замечаний будут приняты меры по расторжению договора. Поручил руководителю отдела ЖКХ еще раз разъяснить правила уборки улиц от снега. Вопрос на моем контроле», - написал аким Петропавловска.

В октябре вопрос зимнего содержания дорог обсуждали в областном акимате. Бывший глава региона Кумар Аксакалов тогда отмечал, что подрядчики, которые занимаются вывозом и уборкой снега, не соблюдают элементарных требований по сохранению бордюров, дорог, насаждений. Он поручал Р.Анбаеву определить меру ответственности за порчу имущества во время уборки снега. Градоначальник обещал, что вместе с местной полицейской службой будут проезжать и фиксировать подобные факты.

Фото: instagram.com/ruslan_anbaev