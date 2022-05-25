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Подрядчик в Петропавловске восстанавливает дорогу по решению суда
25 Мая 2022 12:38

Подрядчик в Петропавловске восстанавливает дорогу по решению суда

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске суд обязал подрядную организацию восстановить асфальт на участке улицы Жумабаева. В прошлом году здесь реконструировали водовод, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, работы по реконструкции водовода диаметром 800 мм на участке от улицы Попова до улицы Ульянова завершились в ноябре прошлого года. Из-за погоды асфальт не восстановили. В декабре из-за неисполнения договорных обязательств горакимат подал в суд иск о признании подрядчика недобросовестным. Суд обязал компанию провести работы по благоустройству до конца мая этого года.

Это второй участок на улице Жумабаева, на котором ограничили движение. На ремонт закрыты еще несколько дорог в Петропавловске. Все это привело к непривычным пробкам, возмущению водителей и пассажиров общественного транспорта, маршруты которых вынужденно изменились.

С 26-го мая ограничат движение на участке улицы Горького – от Муканова до Партизанской. В отделе ЖКХ сообщили, что подходят к концу работы по разборке покрытия и элементов обустройства пути, на этом же участке производится складирование материалов. Улицу Горького будут закрывать поквартально.

Автор:
Корреспондент

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