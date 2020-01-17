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13:12
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Подросток заблудился в метель в Северном Казахстане
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские несколько часов искали заблудившегося в метель 16-летнего подростка, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, учащийся кокшетауского колледжа возвращался домой. Около семи часов вечера он вышел из автобуса «Кокшетау-Чистополье» на пересечении дороги «село Салкынколь-село Чистополье» и пошел пешком к своему другу в село Моховое Жаксынского района Акмолинской области. Там его должен был встретить однокурсник. Когда приятель так и не появился, он позвонил в службу спасения.
С 22 часов вечера начались поиски пропавшего подростка. В них участвовали районные полицейские, аким сельского округа, прибывшие на помощь патрульные. Искали на территории и Северо-Казахстанской, и Акмолинской областей.
«Поиски длились до 1:30 часов. Видимость была практически нулевая. Связь с подростком установить не удалось, его телефон разрядился. Около 2 часов ночи его нашли патрульные полицейские», - рассказал и.о. начальника отдела полиции района им. Г.Мусрепова Руслан Биржанов.
Патрульные полицейские Марат Шегенев и Назар Маймурзинов продвигались на служебной машине вслед за снегоочистителем. Фигуру выбившегося из сил подростка заметили в 6 км от границы Акмолинской области.
«Молодого человека доставили в село Чистополье, накормили горячей едой и чаем. Сейчас он находится на обследовании в сельской амбулатории. По словам медиков, подросток не пострадал», - сообщили в пресс-службе.
В регионе уже несколько дней бушует непогода. Метель, плохая видимость заставляют спасателей чуть ли не ежедневно закрывать дороги. О шторме жителей региона предупреждают заранее. В ближайшие сутки в области ожидается метель и туман, усиление юго-западного ветра.
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