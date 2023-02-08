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Подросток за рулем внедорожника устроил погоню с полицейскими в Актау

8 Февраля 2023, 14:30
Подросток за рулем внедорожника устроил погоню с полицейскими в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Подросток разъезжал за рулем внедорожника и нарушал ПДД. Полицейским пришлось устроить погоню, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

По информации полиции, утром 7 февраля внедорожник Toyota Prado замечен на дороге между 30-ым и 19-ым микрорайонами. Авто двигалось, не соблюдая ПДД. Водитель пытался скрыться, не подчинившись требованиям полицейских об остановке автотранспорта.

«С привлечением дополнительных сил полиции вскоре авто было остановлено в 30 мкр. В ходе проверки установлено, что водителем оказался 13-летний мальчик. Сотрудники полиции передали молодого водителя инспекторам по делам несовершеннолетних и составили административный протокол законному представителю подростка по ч.5 ст. 612 КоАП РК. Автомобиль водворен на штрафстоянку», - говорится в сообщении полиции.


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