Подросток за рулем авто погиб в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ-Подросток, находившийся за рулем автомобиля, погиб в ДТП в Атырауской области. Четверо его сверстников пострадали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Департамент полиции Атырауской области сообщает, что 9 ноября вечером в Курмангазинском районе в районе села Жасталап автомобиль Toyota Corolla съехал с дороги и перевернулся. Водитель автомобиля погиб на месте. В ходе установления личности водителя установлено, что это подросток, 2008 года рождения.

По факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК. Устанавливаются подробности обстоятельств произошедшего.

«В ходе выяснения обстоятельств установлено, что подросток управлял автомобилем без разрешения родителей. Кроме того, четверо пассажиров все 2007 г.р., находившиеся в автомобиле, с различными телесными повреждениями доставлены в районную больницу»,- проинформировали в пресс- службе ДП региона.