Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Подросток за рулем авто погиб в Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
9 Ноября 2022, 22:25
Подросток за рулем авто погиб в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ-Подросток, находившийся за рулем автомобиля, погиб в ДТП в Атырауской области. Четверо его сверстников пострадали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Департамент полиции Атырауской области сообщает, что 9 ноября вечером в Курмангазинском районе в районе села Жасталап автомобиль Toyota Corolla съехал с дороги и перевернулся. Водитель автомобиля погиб на месте. В ходе установления личности водителя установлено, что это подросток, 2008 года рождения.

photo

По факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК. Устанавливаются подробности обстоятельств произошедшего.

«В ходе выяснения обстоятельств установлено, что подросток управлял автомобилем без разрешения родителей. Кроме того, четверо пассажиров все 2007 г.р., находившиеся в автомобиле, с различными телесными повреждениями доставлены в районную больницу»,- проинформировали в пресс- службе ДП региона.


Атырауская область   ДТП   МВД РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами