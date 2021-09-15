РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:16, 15 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Подросток «взломал» юрту в Нур-Султане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Нур-Султана по подозрению в совершении кражи задержали 14-летнего подростка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

    Мальчик проник в юрту по улице Мамбетова и украл футболки, толстовку ручной работы отечественного производства.

    Установлено, что несовершеннолетний, находясь в районе набережной реки «Есиль», около 05.40 часов утра проник в юрту путем взлома шанырака, после чего украл вещи на сумму 90 тысяч тенге. Хозяин помещения, спустя некоторое время, обнаружив пропажу имущества, сообщил в полицию.

    По факту «кражи» возбуждено уголовное дело. Несовершеннолетний взят на особый контроль сотрудниками ювенальной полиции.

    Департамент полиции Нур-Султана предупреждает родителей контролировать за поведением детей, не отпускать в вечернее время суток и организовать их сопровождение. Кроме того, напоминает об административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.


    Теги:
    МВД РК Криминал Астана Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!