Подросток «взломал» юрту в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Нур-Султана по подозрению в совершении кражи задержали 14-летнего подростка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

Мальчик проник в юрту по улице Мамбетова и украл футболки, толстовку ручной работы отечественного производства.

Установлено, что несовершеннолетний, находясь в районе набережной реки «Есиль», около 05.40 часов утра проник в юрту путем взлома шанырака, после чего украл вещи на сумму 90 тысяч тенге. Хозяин помещения, спустя некоторое время, обнаружив пропажу имущества, сообщил в полицию.

По факту «кражи» возбуждено уголовное дело. Несовершеннолетний взят на особый контроль сотрудниками ювенальной полиции.

Департамент полиции Нур-Султана предупреждает родителей контролировать за поведением детей, не отпускать в вечернее время суток и организовать их сопровождение. Кроме того, напоминает об административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.